ИА «Ореанда-Новости» Заместитель начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров Федеральной таможенной службы РФ Рустам Якубов сообщил, что в течение 5 лет действия продовольственного эмбарго было уничтожено более 21 тысячи тонн запрещённых к ввозу продуктов. В 2018 году было уничтожено 7,2 тысячи тонн, за 7 месяцев 2019 года – около 3 тысяч тонн.

Чиновник сказал, что большинство запрещённой к импорту продукции было обнаружено на границе с Белоруссией, остальное – на границе с Казахстаном. По свидетельству Якубова, нарушители в основном пытаются нелегально ввозить овощи, фрукты и ягоды.

Запрет на ввоз ряда продуктов был введён в несколько этапов: в 2014 году – в отношении государств Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии, в 2015 году – в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, в 2016 году – в отношении Украины.