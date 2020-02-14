ИА «Ореанда-Новости». В Татарии в отношении родителей четверых детей возбудили уголовное дело об истязании.

В Татарстане в отношении родителей четверых детей возбудили уголовное дело. 33-летняя женщина и её 25-летний сожитель подозреваются в избиении детей. Об этом сообщает агентство REGNUM, ссылаясь на СУ СК РФ по республике.

Сообщается, что правоохранительные органы узнали о происходящем от соседей семейства.

По предварительным данным, четверо детей регулярно подвергались истязанию. Трое из них являются детьми от первого брака женщины. Они были переданы отцу. Самый младший ребёнок – общий ребёнок женщины и её сожителя. Его из семьи изъяли.

Сейчас проходят проверки для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемых.