ИА «Ореанда-Новости». В Татарстане предприниматель убил преступников, которые проникли в его дом с целью ограбления. В отношения бизнесмена завели уголовное дело, его подозревают в превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в среду в Министерстве внутренних дел Республики Татарстан.



12 сентября в полицию Богульминского района поступило сообщение о том, что в дом местного 41-летнего предпринимателя проникли люди. На место происшествия приехали полицейские, они выяснили, что в 7:55 двое неизвестных мужчин с масками на лице ворвались в дом бизнесмена.

Грабители угрожали предметами, похожими на пистолеты, требовали от хозяина денег, его они связали. Также в доме находились его 34-летняя супруга и их 31-летний знакомый – их также связали.

Хозяину дома удалось оказать им сопротивление, он нанёс злоумышленникам несколько ножевых ранений, от которых те скончались.

На месте происшествия полицейские нашли и изъяли огнестрельное оружие ограниченного поражения. Удалось выяснить, что оно принадлежит 39-летнему жителю Красноярского района Самарской области. Установлено, что он был одним из нападавших. Кроме того, задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.

В МВД Республики Татарстан сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

Сотрудниками Следственного комитета в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело – «убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». По данным следствия, бизнесмен нанес злоумышленникам множество ударов ножом в жизненно важные органы, в том числе со стороны спины. По мнению следствия, мужчина, обороняясь от преступников, превысил пределы необходимой обороны.

По данным издания «Радио Эхо Москвы», бизнесменом оказался житель города Бугульма – Евгений Деданин.

Издание также сообщает, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что на записи с камер наблюдения можно увидеть, как нападавшие в ходе борьбы пытались стрелять в мужчину, но пистолет дал осечку. Хозяин дома убил обоих налетчиков, после чего самостоятельно вызвал полицию.