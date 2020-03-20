ИА «Ореанда-Новости». В Татарстане мать избивала свою дочь за неровный почерк. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Сообщается, что следователи завели уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Татарстана. Сотрудники правоохранительных органов подозревают её в истязании дочери за неровный почерк и неправильно завязанную шапку.

Следователи установили, что девочка 2013 года рождения в 2019-2020 годах терпела систематические истязания со стороны матери. Об этом в органы сообщила бабушка девочки. На данный момент ребёнок находится в социальном приюте для детей. В соответствующих органах решают вопрос о лишении женщины родительских прав.