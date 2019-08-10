ИА "Ореанда-Новости" В воскресенье, 11 августа, мусульманское сообщество страны будет отмечать один из главных религиозных праздников Курбан-байрам.О том, как ситуация сложится в Республике Татарстан, рассказали местные власти.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, дополнительного выходного дня, связанного с проведением в республике Курбан-байрама, не будет. В связи с тем, что религиозный праздник выпадает на воскресенье, местное правительство решило отказаться от идеи предоставить выходной день в понедельник, 12 августа. Поэтому следующая рабочая неделя для татарстанцев начнётся как обычно.

Если жителям Татарстана не удалось дополнительно отдохнуть в начале августа, то следующий выходной власти решили организовать в конце лета. В пятницу, 30 августа, всех ожидает дополнительный выходной, связанный с проведением в регионе Дня республики. 29 августа, в четверг, татарстанцев ожидает сокращённый рабочий день. Согласно трудовому законодательству, работающее население Татарстана сможет уйти с работы на час пораньше.

Напомним, что Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан выступило с официальным заявлением из-за того, что в ведомство накануне празднования Курбан-байрама обратилось рекордное количество граждан с просьбой объяснить ситуацию с дополнительными выходными. Выходной касается, главным образом, работников государственных предприятий и учреждений. Коммерческие структуры идут на этот шаг менее охотно.