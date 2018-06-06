ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сеть облетела 5 июня новость о том, что в Нижнекамске девушке-выпускнице пришлось снять лифчик. Когда она заходила в школу для сдачи Единого госэкзамена, на неё среагировала металлорамка. В мэрии города опубликовали информацию – комментарий по этому поводу Минобразования Татарстана.

Информацию, что одиннадцатиклассница сняла бюстгальтер в школе №10, чтобы её пустили на экзамен, опубликовали пользователи соцсети. Это вызвало ряд вопросов и обсуждений, информацию подхватили СМИ. Министерству образования пришлось «оправдываться», чтобы прояснить ситуацию до конца.

В ведомстве уверили, что ученицу раздеваться вовсе никто не заставлял. Просто экзамен вот-вот должен был начаться, а металлорамка продолжала «пищать». Тогда девушка сама пошла в комнату и сняла с себя бельё, на которое реагировал детектор. При этом в мэрии города, где это произошло, отметили, что к ним в управление образования обращений и тем более претензий в связи с этим не поступало.

Со слов представителей власти, этот металлодетектор срабатывает при наличии металлических предметов у человека. В случае экзаменов, учеников просят выложить металлические предметы и пройти через рамку повторно.

В самом Министерстве образования заявили, что в соцсетях инцидент «раздули» и преподнесли совсем в другом виде. Девушек лишь просили при срабатывании рамки выложить металлические вещи и пройти повторно. Та самая ученица самостоятельно решила выйти в комнату охраны, снять бюстгальтер, а затем снова его надеть и пойти на экзамен. При этом организаторы даже сами не знали, что она так поступит.

При этом в Министерстве признали, что частично вина лежит на организаторах – членах государственной экзаменационной комиссии, которые, к слову, уже написали объяснительные записки, почему они не вмешались в ситуацию. Ведь ребенок начал «напрягаться» ситуации и на эмоциях пошёл разделся, что недопустимо.

