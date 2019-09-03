03.09.2019, 18:57
В Татарстане около магазина нашли младенца в пакете
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в селе Черемшан в Татарстане нашёл возле магазина новорождённого мальчика, пишет РИА Новости.
Отмечается, что малыш был в полиэтиленовом пакете. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорождённого».
Сейчас младенец находится в перинатальном центре города Альметьевска. В скором будущем будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.
Отмечается, что малыш был в полиэтиленовом пакете. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорождённого».
Сейчас младенец находится в перинатальном центре города Альметьевска. В скором будущем будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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