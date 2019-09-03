Отмечается, что малыш был в полиэтиленовом пакете. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство матерью новорождённого».Сейчас младенец находится в перинатальном центре города Альметьевска. В скором будущем будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.