ИА "Ореанда-Новости" В Республике Татарстан произошли очередные кадровые перестановки. Кресло министра информатизации и связи Татарстана занял 37-летний Айрат Хайруллин. До назначения этот молодой чиновник около пяти лет возглавлял один из крупных "нефтяных" районов субъекта - Альметьевский район.

По словам Лилии Галимовой, официального представителя Казанского Кремля, указ о назначении Хайруллина подписан главой Татарстана Рустамом Миннихановым. До теперь уже бывшего мэра города Альметьевск ответственным за информатизацию и связь в республике был 44-летний Роман Шайхутдинов. В настоящее время его назначили вице-премьером Татарстана по цифровой экономике. Депутаты республиканского Государственного Совета выступили за такое назначение. По словам Галимовой, такая необычная специализация в экономике вызвана присутствием в этом российском регионе автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис». Масштабы этого учебного заведения, по мнению Минниханова, нуждаются в дополнительном пристальном внимании со стороны властей, поэтому назначить Шайхутдинова вице-премьером оказалось для правительства верным решением. Вся работоспособность руководителя республиканского сектора цифровой экономики будет направлена на курирование Иннополиса.

Что касается нового министра информатизации и связи республики, то Айрат Хайруллин с сентября 2015 года возглавляет крупный район региона. Альметьевский район примечателен тем, что является территорией, на которой располагаются крупные предприятия нефтяной промышленности. Хайруллин начал свою карьеру чиновника довольно в юном возрасте - в 20 лет он работал в Министерстве связи. Три года, с 2012 по 2015 годы, занимал должность помощника главы Татарстана по экономическим вопросам, пока осенью 2015 года не был назначен главой Альметьевского района.