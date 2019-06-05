До назначения этот молодой чиновник около пяти лет возглавлял один из крупных "нефтяных" районов субъекта - Альметьевский район.По словам Лилии Галимовой, официального представителя Казанского Кремля, указ о назначении Хайруллина подписан главой Татарстана Рустамом Миннихановым.В настоящее время его назначили вице-премьером Татарстана по цифровой экономике. Депутаты республиканского Государственного Совета выступили за такое назначение.Масштабы этого учебного заведения, по мнению Минниханова, нуждаются в дополнительном пристальном внимании со стороны властей, поэтому назначить Шайхутдинова вице-премьером оказалось для правительства верным решением. Вся работоспособность руководителя республиканского сектора цифровой экономики будет направлена на курирование Иннополиса.Альметьевский район примечателен тем, что является территорией, на которой располагаются крупные предприятия нефтяной промышленности. Хайруллин начал свою карьеру чиновника довольно в юном возрасте - в 20 лет он работал в Министерстве связи. Три года, с 2012 по 2015 годы, занимал должность помощника главы Татарстана по экономическим вопросам, пока осенью 2015 года не был назначен главой Альметьевского района.