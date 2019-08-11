Злоумышленники представляются сотрудниками вышеуказанного ведомства.

Позвонив в дверь, мошенники заходят в жилое помещение. Цель своего визита домовладельцам они объясняют проверкой помещения на предмет пожарной безопасности. Соответствует ли помещение требованиям пожарной безопасности абсолютно не интересует аферистов. После своеобразной проверки такие «сотрудники МЧС» заявляют владельцам о нарушении этих требований. Позднее предлагают купить датчики, оповещающие об утечке газа, или пожарные извещатели, действующие автономно. Продавцами в данном случае выступают сами мошенники.

Цена одного датчика колеблется от полутора до трёх тысяч рублей. Рыночная стоимость этого противопожарного оборудования до пяти раз дешевле, устройства находятся в свободной продаже. Мошенники предлагают и установить эти датчики с их помощью. Хотя, чтобы произвести эти нехитрые действия, достаточно двух шурупов и скотча.

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан предупреждает, что покупать у таких злоумышленников ничего не стоит. Для того, чтобы действительно узнать находится ли перед вами настоящий сотрудник ведомства, необходимо позвонить по номеру телефона доверия, указанного на официальном сайте ведомства. В ходе телефонного разговора выяснится, действительно ли в вашем районе производится такого рода проверки или профилактические мероприятия.