ИА «Ореанда-Новости». Проверка жалоб на сексуальные домогательства проходит в детском приюте Рыбно-Слободского района Татарстана.

История началась со скандала в социальных сетях. В Сети появилась информация с жалобами воспитанниц приюта «Акчарлак», который находится в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Несколько девочек в возрасте от 10 до 13 лет пожаловались на то, что один из сотрудников домогался их. Руководство учреждения обратилось в прокуратуру и следственные органы.

Человека, который работает в приюте, девочки называют «Марсель абый». По их словам, он «трогал их за интимные места». После неоднократных жалоб на его действия мужчину «оштрафовали», однако он вернулся к домогательствам.

Руководство приюта обратилось к правоохранительным органам за тем, чтобы те помогли урегулировать данную ситуацию.