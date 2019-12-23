23.12.2019, 10:42
В Татарстане уволилась чиновница после участия детей в учениях МВД
ИА "Ореанда-Новости" После привлечения детей к проведению тактических и строевых занятий местного отдела МВД проводится расследование Министерством образования и науки Татарстана. Уволилась начальница районного отдела образования. Об этом было заявлено РИА Новости Алсу Мухаметовой - пресс-секретарём ведомства.
Как сообщают в МВД по республике, 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана на территории Новотроицкой средней школы были проведены тактико-строевые занятия.
По согласованию с руководством школы к занятиям в качестве статистов привлекли учеников 9-го класса школы. Заявлено, что учеников перед началом проведения занятий проинструктировали о соблюдении мер личной безопасности. Отмечается, что во время занятия ни один из учеников не выступал в качестве условного нарушителя. Ученики, говорится в сообщении, во время занятий постоянно находились на заднем плане.
Руководство министерства решило провести служебную проверку по данному факту. Планируется виновных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.
Как сообщают в МВД по республике, 20 декабря по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана на территории Новотроицкой средней школы были проведены тактико-строевые занятия.
По согласованию с руководством школы к занятиям в качестве статистов привлекли учеников 9-го класса школы. Заявлено, что учеников перед началом проведения занятий проинструктировали о соблюдении мер личной безопасности. Отмечается, что во время занятия ни один из учеников не выступал в качестве условного нарушителя. Ученики, говорится в сообщении, во время занятий постоянно находились на заднем плане.
Руководство министерства решило провести служебную проверку по данному факту. Планируется виновных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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