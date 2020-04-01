ИА «Ореанда-Новости». В республике Татарстан утверждён регламент по получению специальных пропусков для выхода из дома в условиях режима обязательной домашней самоизоляции.

Получать разрешения не понадобится для того, чтобы сходить в продуктовый магазин, аптеку и выгулять домашних питомцев. Но для того, чтобы отвезти детей в образовательный учреждения, получить новый паспорт, посетить банк, почту или больницу, нужно будет сначала зарегистрироваться с помощью отправления СМС по номеру телефона с указанием ФИО, данных паспорта и адреса местонахождения. После регистрации необходимо будет отправить текстовое сообщение с указанием цели выхода из дома. 

Нужно отметить, что ранее в мэрии Москвы было обсуждение по введению QR кодов для граждан, которые хотят выйти из дома.