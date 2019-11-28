ИА «Ореанда-Новости»В московском театре Театр.doc полиция проверяет три спектакля, пишет «Интерфакс».

Речь идёт о постановках «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228». Полиция проверит спектакли на предмет оправдания терроризма, пропаганду гомосексуализма и наркотиков.

Отмечается, что на постановки пожаловалась группа граждан, которые направили обращение в думский комитет по культуре, откуда жалобу передали правоохранителям.