Фасады здания театра, включающего в себя семь этажей и расположенного на улице Большая Дмитровка, очистят и окрасят.

По информации, предоставленной пресс-службой Московского комитета экспертизы, кроме очистки и покраски внешних стен здания, проведут работы по восстановлению штукатурного слоя в случаях, если здание имеет места повреждения. Прочие декоративные элементы архитектурного облика здания, например, колонны, карнизы, балюстрады, плиты балконов, приведут в порядок. Оконные рамы, решётки для вентиляционных выходов и кровленные ограждения подвергнутся замене на новые. Отдельным мероприятием по ремонту театрального здания выделено восстановление водосточной системы.

Всего на ремонт театра имени Станиславского и Немирович-Данченко запланировано девять месяцев.

Московский музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко ведёт свою историю с 1918 года. Тогда он функционировал как оперная студия Большого театра. Перед Великой Отечественной войной студию объединили с Московским художественным театром Владимира Немирович-Данченко – с 1941 года можно говорить о театре как самостоятельной организации. В 2000-х годах здание театра горело дважды: в 2003 и в 2005. Масштабная реконструкция театра началась незамедлительно, что уже в 2006 году привела к открытию основной сцены театра. После реконструкции площадь театра увеличилась втрое и составила около сорока тысяч квадратных метров. С 2016 года пост директора театра занимает Антон Гетьман, художественным руководителем балетного направления стал хореограф французского происхождения Лоран Илер.