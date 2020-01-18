К 2022 году пенсионные начисления должны будут возрасти на 18,26% и составить более 18 тысяч рублей. В этом году средние пенсионные начисления составляют 15,5 тысяч рублей. Антон Дроздов также отметил, что с 2020 года пенсионеры, возраст которых старше 80 лет, имеют право на получение дополнительной выплаты в размере 5686 рублей ежемесячно.Руководитель ПФР уточнил, что если реальные показатели инфляции в период с 2020 по 2022 годы будут ниже запланированного, то пенсионные выплаты значительно возрастут.