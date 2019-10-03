ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с проектом бюджета на 2020–2022 годы Россия в течение указанного периода предоставит зарубежным государствам займы на общую сумму более 1 триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов), то есть больше, чем за предыдущие 5 лет.

Из соответствующих материалов министерства финансов России следует, что средства будут направлены преимущественно на приобретение российских товаров и завершение совместных проектов. Официальной информации о том, кто именно получит займы, нет. Специалисты полагают, что в перечень заёмщиков входят Турция, Индия и Иран.

, при этом объём прямых зарубежных кредитов составляет лишь 700 миллионов долларов.