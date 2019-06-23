ИА «Ореанда-Новости» На протяжении года после проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет проводиться работа по решению проблемных ситуаций. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, набралось около 400 вопросов, решение которых требует участия губернаторов, мэров или глав районов. За один года обработать все вопросы не представляется возможным. Однако на протяжении всего этого времени будет проводиться работа по решению поставленных задач.