ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с оперативными сведениями Росстата по естественному движению населения в России естественная убыль в течение января – мая 2019 года составила 180,4 тысячи человек.

За тот же период 2018 года данный показатель был гораздо меньше – 147,2 тысячи. Рост убыли, таким образом, составил более чем 33 тысячи человек, или 22,6 %.

По информации сотрудников Росстата, количество родившихся в первые пять месяцев текущего года составило 600 тысяч, число умерших – 780 тысяч человек.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова выразила обеспокоенность в связи с тем, что страна теряет население в катастрофических масштабах. Она отметила, что рождаемость продолжает снижаться, в то время как смертность хотя и уменьшается, но не столь быстрыми темпами.