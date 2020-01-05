В сообщении заявлено, что один из покупателей во время нахождения в магазине спрятал товар под одеждой, а затем покинул торговую точку. Из всех товаров, имеющихся в магазине, мужчина предпочел сладкие продукты. Магазин оценил ущерб в пять тысяч рублей.В сообщении сказано, что мужчина полностью признал свою вину. Сейчас его проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.