05.01.2020, 14:39
В Тольятти местный житель хотел похитить 50 плиток шоколада
ИА «Ореанда-Новости»По подозрению в краже сладостей из продуктового магазина был задержан житель города Тольятти. Об этом говорится в сообщении главка МВД.
В сообщении заявлено, что один из покупателей во время нахождения в магазине спрятал товар под одеждой, а затем покинул торговую точку. Из всех товаров, имеющихся в магазине, мужчина предпочел сладкие продукты. Магазин оценил ущерб в пять тысяч рублей.
Сотрудниками полиции по подозрению в краже сладостей был задержан местный житель 23 лет. В феврале прошлого года он уже за мелкое хищение получал административный штраф.
В сообщении сказано, что мужчина полностью признал свою вину. Сейчас его проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.
В сообщении заявлено, что один из покупателей во время нахождения в магазине спрятал товар под одеждой, а затем покинул торговую точку. Из всех товаров, имеющихся в магазине, мужчина предпочел сладкие продукты. Магазин оценил ущерб в пять тысяч рублей.
Сотрудниками полиции по подозрению в краже сладостей был задержан местный житель 23 лет. В феврале прошлого года он уже за мелкое хищение получал административный штраф.
В сообщении сказано, что мужчина полностью признал свою вину. Сейчас его проверяют на причастность к другим противоправным деяниям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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