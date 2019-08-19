Суд установил, что этой весной Легаля остановили полицейские для проверки документов. Оказалось, что у него есть только временная регистрация в Москве. Полицейские решили составить протокол, однако Легаль предложил им взятку в размере 15 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался и задержал француза. Потом его арестовали по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу.Адвокат Легаля заявил, что будет обжаловать приговор, так как полицейские не объяснили иностранцу, что давать взятку незаконно. При этом они общались с ним без переводчика.Легаль часто приезжал в Россию, он преподавал в Самарской области французский язык. Местные СМИ писали, что он открыл онлайн-школу и агентство переводов, а также открывал агрегатор региональных новостей.