29.01.2020, 07:25
В том, что в РФ низкая безработица, обнаружили подвох
ИА «Ореанда-Новости». Ситуация с низкой безработицей в РФ может сопровождаться низкими зарплатами россиян. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка.
Эксперты обращаются к сведениям от Росстата. Согласно им, уровень безработицы в РФ приблизился к историческому минимуму. Сейчас безработица в РФ находится на уровне четырёх с половиной процентов.
Аналитиками заявлено о сопровождении высокой занятости низкими зарплатами. Вследствие этого компании существенно экономят на оплате труда.
По данным аналитиков, в прошедшем году совокупные расходы компаний из РФ на оплату труда сравнялись с уровнем 2013 года. Если пересчитать в доллары, то просматривается существенное снижение совокупных зарплат. Они снизились до уровня 2007 года.
Эксперты обращаются к сведениям от Росстата. Согласно им, уровень безработицы в РФ приблизился к историческому минимуму. Сейчас безработица в РФ находится на уровне четырёх с половиной процентов.
Аналитиками заявлено о сопровождении высокой занятости низкими зарплатами. Вследствие этого компании существенно экономят на оплате труда.
По данным аналитиков, в прошедшем году совокупные расходы компаний из РФ на оплату труда сравнялись с уровнем 2013 года. Если пересчитать в доллары, то просматривается существенное снижение совокупных зарплат. Они снизились до уровня 2007 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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