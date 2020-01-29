Эксперты обращаются к сведениям от Росстата. Согласно им, уровень безработицы в РФ приблизился к историческому минимуму. Сейчас безработица в РФ находится на уровне четырёх с половиной процентов.По данным аналитиков, в прошедшем году совокупные расходы компаний из РФ на оплату труда сравнялись с уровнем 2013 года. Если пересчитать в доллары, то просматривается существенное снижение совокупных зарплат. Они снизились до уровня 2007 года.