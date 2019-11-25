Государственная дума сегодня, 25 ноября, поддержала инициативу, которую предложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам,В интервью главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, которое было дано для городского издательства «Москва», сообщается, что такое распоряжениеЭто необходимо в связи с приготовлениям граждан к празднованию Нового года.