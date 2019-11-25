25.11.2019, 17:38
В Томске 31 декабря сделают выходным днём
ИА «Ореанда-Новости». В Томске и области 31 декабря сделают выходным днём, сообщает городское издательство «Москва».
Государственная дума сегодня, 25 ноября, поддержала инициативу, которую предложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам, об установлении выходного дня попросила женская часть населения.
В интервью главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, которое было дано для городского издательства «Москва», сообщается, что такое распоряжение лучше принять во всех субъектах России. Это необходимо в связи с приготовлениям граждан к празднованию Нового года.
Государственная дума сегодня, 25 ноября, поддержала инициативу, которую предложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По его словам, об установлении выходного дня попросила женская часть населения.
В интервью главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой, которое было дано для городского издательства «Москва», сообщается, что такое распоряжение лучше принять во всех субъектах России. Это необходимо в связи с приготовлениям граждан к празднованию Нового года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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