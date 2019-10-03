03.10.2019, 18:14
В Томске мужчина убил в офисе двух женщин и покончил с собой
ИА «Ореанда-Новости». В одном из офисом Томска мужчина застрелил двух женщин, после чего покончил с собой, пишет РИА Новости со ссылкой на СКР.
Известно, что офис располагается в доме № 6/20 по улице Героев Чубаровцев. Мужчина сначала застрелил двух женщин, а после этого покончил с собой до приезда полицейских.
Сейчас на месте преступления работают эксперты и следователи. По данным 2ГИС, в указанном здании располагается организация «Снабсбыт».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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