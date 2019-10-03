ИА «Ореанда-Новости». В одном из офисом Томска мужчина застрелил двух женщин, после чего покончил с собой, пишет РИА Новости со ссылкой на СКР.



Известно, что офис располагается в доме № 6/20 по улице Героев Чубаровцев. Мужчина сначала застрелил двух женщин, а после этого покончил с собой до приезда полицейских.



Сейчас на месте преступления работают эксперты и следователи. По данным 2ГИС, в указанном здании располагается организация «Снабсбыт».