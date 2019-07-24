ИА «Ореанда-Новости». В Томской области суд приговорил 67-летнюю пенсионерку к обязательным работам за угрозы 13-летней девочке, на которую пожаловался её внук, пишет РИА Новости.



Суд установил, что женщина подошла к девочке на улице, схватила её за горло и начала угрожать ребёнку убийством. Таким образом пенсионерка хотела проучить ребёнка из-за жалоб внука.



Женщина в суде полностью признала свою вину и извинилась перед девочкой. Судья учла возраст женщины, а также просьбы девочки строго не наказывать её обидчицу. В итоге суд назначил 80 часов обязательных работ.