ИА «Ореанда-Новости». Томские правоохранители задержали жителя города, который создал нарколабораторию, пишут «Известия».



Сообщается, что полицейские задержали 34-летнего жителя Томска, его подозревают в незаконном производстве наркотиков.



По предварительным данным, мужчина оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотика в арендованном помещении. Во время обыска было обнаружено и изъято более 3 килограммов мефедрона, химические реактивы и около 10 килограммов наркотиков в кристаллах. Возбуждено уголовное дело.