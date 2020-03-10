10.03.2020, 19:22
В Томске полиция ликвидировала нарколабораторию
ИА «Ореанда-Новости». Томские правоохранители задержали жителя города, который создал нарколабораторию, пишут «Известия».
Сообщается, что полицейские задержали 34-летнего жителя Томска, его подозревают в незаконном производстве наркотиков.
По предварительным данным, мужчина оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотика в арендованном помещении. Во время обыска было обнаружено и изъято более 3 килограммов мефедрона, химические реактивы и около 10 килограммов наркотиков в кристаллах. Возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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