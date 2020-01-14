Мальчик был доставлен в детскую больницу №2 в Томске на машине скорой помощи с сильными болями в области живота. Врачи ужаснулись, когда увидели состояние ребёнка. Один из шариков попал в кишечник, в скором времени он мог соединиться с другими магнитами, что привело бы к перфорации с серьёзным перитонитом.Медработники указали, что это не первый случай проглатывания детьми и подростками магнитных шариков. Подобные операции проходят очень тяжело.





