14.01.2020, 15:30
В Томске ребёнок проглотил 31 магнитный шарик
ИА «Ореанда-Новости».В Томске 3-летний ребёнок проглотил 31 магнитный шарик, сообщает издательство «Российская газета».
Мальчик был доставлен в детскую больницу №2 в Томске на машине скорой помощи с сильными болями в области живота. Врачи ужаснулись, когда увидели состояние ребёнка. Один из шариков попал в кишечник, в скором времени он мог соединиться с другими магнитами, что привело бы к перфорации с серьёзным перитонитом. Но хирургам удалось помочь ребёнку. Они извлекли все магнитные шары при помощи фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.
Медработники указали, что это не первый случай проглатывания детьми и подростками магнитных шариков. Подобные операции проходят очень тяжело.
Мальчик был доставлен в детскую больницу №2 в Томске на машине скорой помощи с сильными болями в области живота. Врачи ужаснулись, когда увидели состояние ребёнка. Один из шариков попал в кишечник, в скором времени он мог соединиться с другими магнитами, что привело бы к перфорации с серьёзным перитонитом. Но хирургам удалось помочь ребёнку. Они извлекли все магнитные шары при помощи фиброгастроскопии с использованием мощного магнита.
Медработники указали, что это не первый случай проглатывания детьми и подростками магнитных шариков. Подобные операции проходят очень тяжело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии