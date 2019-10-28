Семья, состоящая из 3 человек, отправилась 26 октября из областного центра в село Белый Яр - населенный пункт, расположенный в Верхнекетском районе Томской области. Последний раз с этой семьёй связывались близкие в тот же день. Где находятся сейчас 37-летний мужчина, его жена и ребёнок - неизвестно.По сообщению МЧС, пропавших к настоящему времени ищут уже более 40 человек. Поиски осуществляются в нескольких районах Томской области. Как отметили в МЧС, спасатели были привлечены к поиску после того, как пришёл из полиции соответствующий запрос.