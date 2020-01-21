21.01.2020, 08:16
В Томской области в результате пожара погибло 11 человек
ИА «Ореанда-Новости».В Томской области в результате пожара погибло 11 человек. Инцидент случился сегодня, 21 января, в посёлке Причулымский в Асиновском районе в 04-05 по местному времени или в 08-05 по МСК.
На пульт МЧС поступил сигнал о пожаре. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом был полностью охвачен огнём. Два человека смогли самостоятельно выбраться из огня. Площадь пожара, по данным регионального МЧС, составила 208 квадратных метров. Через 2,5 часа сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать огонь. Спасатели нашли тела 11 погибших. В данный момент устанавливаются их личности.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возникновения пожара.
На пульт МЧС поступил сигнал о пожаре. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом был полностью охвачен огнём. Два человека смогли самостоятельно выбраться из огня. Площадь пожара, по данным регионального МЧС, составила 208 квадратных метров. Через 2,5 часа сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать огонь. Спасатели нашли тела 11 погибших. В данный момент устанавливаются их личности.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возникновения пожара.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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