На пульт МЧС поступил сигнал о пожаре. Когда спасатели прибыли на место, одноэтажный дом был полностью охвачен огнём.Площадь пожара, по данным регионального МЧС, составила 208 квадратных метров. Через 2,5 часа сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать огонь. Спасатели нашли тела 11 погибших. В данный момент устанавливаются их личности.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины возникновения пожара.