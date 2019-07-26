ИА «Ореанда-Новости» Массовая гибель пчёл зафиксирована ещё в одном регионе России – в Томской области. В Россельхознадзор начали поступать соответствующие жалобы от пчеловодов региона.

Представители ведомства признали, что причиной гибели насекомых могло стать применение пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве. Сейчас продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней. В Томской области не раз обнаруживались случаи ненадлежащего хранения, перевозки, применения и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особенно опасны китайская продукция и заброшенные склады с отходами.

С другой стороны, в Россельхознадзоре не отказываются и от других версий, в числе которых называются инфекция и неправильное использование лекарственных средств.