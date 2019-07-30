ИА «Ореанда-Новости». Власти Торжка объяснили, по какой причине сняли асфальт, который совсем недавно положили на мосту через реку Тверцы, пишет «МК».



Отмечается, что новый асфальт положили перед визитом в город Кирилла 21 июля. Однако уже сейчас асфальт сняли и начали опять делать ремонт на мосту.



Власти города пояснили, что асфальт был положен специально к визиту патриарха: ожидалось большое количество паломников, а работу надо было сделать быстро. При этом подчёркивается, что весь ремонт оплатили спонсоры. Теперь же будет проведён ремонт, асфальт положат ещё раз в рамках планов по полному ремонту дороги.