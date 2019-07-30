В Торжке объяснили, зачем сняли уложенный перед приездом патриарха асфальт
ИА «Ореанда-Новости». Власти Торжка объяснили, по какой причине сняли асфальт, который совсем недавно положили на мосту через реку Тверцы, пишет «МК».
Отмечается, что новый асфальт положили перед визитом в город Кирилла 21 июля. Однако уже сейчас асфальт сняли и начали опять делать ремонт на мосту.
Власти города пояснили, что асфальт был положен специально к визиту патриарха: ожидалось большое количество паломников, а работу надо было сделать быстро. При этом подчёркивается, что весь ремонт оплатили спонсоры. Теперь же будет проведён ремонт, асфальт положат ещё раз в рамках планов по полному ремонту дороги.
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