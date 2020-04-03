ИА «Ореанда-Новости». Центральный банк оценил рыночную ситуацию в РФ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рыночная ситуация пока далека от нормы.

Глава ЦБ отметила, что ситуация улучшается, однако она пока ещё далека от нормальной.

Набиуллина рассказала, что на данный момент не требуется введения дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности. Однако при необходимости Центральный банк задействует все дополнительные инструменты.

Также в ЦБ оценили состояние финансовой системы страны. Набиуллина обратила внимание, что банки России, как и финансовая система, подошли к текущей ситуации в хорошем состоянии. Поэтому у них есть возможность пройти данный период спокойно.