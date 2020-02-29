29.02.2020, 19:59
В центре Москвы футбольные фанаты устроили массовую драку
ИА «Ореанда-Новости». В столице на станции «Маяковская» произошла драка, в которой участвовали десятки болельщиков «Спартака» и «Динамо», пишет «МК».
Сообщается, что несколько человек получили серьёзные травмы.
Так, в интернете появилось видео драки. На кадрах видно, что на полу станции лежит мужчина. На другом видео молодые мужчины идут «стенка» на «стенку», после чего наносят друг другу удары кулаками.
При этом после метро конфликт перешёл на улицу. Там дрались от 15 до 50 человек. Полиция задержала часть дерущихся.
Сообщается, что несколько человек получили серьёзные травмы.
Так, в интернете появилось видео драки. На кадрах видно, что на полу станции лежит мужчина. На другом видео молодые мужчины идут «стенка» на «стенку», после чего наносят друг другу удары кулаками.
При этом после метро конфликт перешёл на улицу. Там дрались от 15 до 50 человек. Полиция задержала часть дерущихся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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