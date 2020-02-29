Сообщается, что несколько человек получили серьёзные травмы.Так, в интернете появилось видео драки. На кадрах видно, что на полу станции лежит мужчина. На другом видео молодые мужчины идут «стенка» на «стенку», после чего наносят друг другу удары кулаками.При этом после метро конфликт перешёл на улицу. Там дрались от 15 до 50 человек. Полиция задержала часть дерущихся.