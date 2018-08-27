ИА «Ореанда-Новости». В центре Москвы закончили обустраивать новую пешеходную зону на улице Лесной. Основные монтажно-строительные работы на Лесной и в прилегающих переулках завершились, об этом рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.



Новая пешеходная зона находится на участке Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка. В общей сложности благоустройство провели на более девяти гектаров территории. В данный момент проводятся пуско-наладочные работы, ими занимаются специалисты комплекса городского хозяйства.

Осенью на Лесной улице высадят около 130 деревьев, а весной 2019 года – более 130 кустарников, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ.

На самой улице и близлежащих к ней территориях и переулках проложили кабельную канализацию общей протяжённостью около десяти километров. Провода, которые до этого проходили по воздуху, перенаправили в эти кабельные каналы. Специалисты оборудовали 700 метров ливневой канализации, установлено почти 400 фонарей, они освещают не только Лесную улицу, но и переулки, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Что касается цветовой гаммы и рисунков асфальтового мощения, то они выдержаны в одном стиле – в стиле исторической застройки района, цвета серо-розовые. В стиле здания Миусского трамвайного парка и РХТУ имени Д.И. Менделеева.

Всего вымощено в общей сложности более 41 тысячи квадратных метров. Проезжую часть дороги также улучшили – заменили 40,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия дороги. Вдоль тротуаров появились новые газоны, почти 8,3 тысячи квадратных метров составила их площадь.

Ремонт сделали и на фасадах домов – отремонтировали 21 фасад, на Лесной установили более 90 лавочек и 240 мусорных урн.



Ранее сообщалось, что в Москве к сентябрю планируют завершить благоустраивать порядка 100 территорий в центре города.

«Работы проводятся на порядка 500 объектах благоустройства, сюда включаются и дворцовые территории, общественные пространства, парки, скверы, бульвары, — сказал накануне Олег Соболев, заместитель префекта Центрального административного округа Москвы.