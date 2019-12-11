В сообщении заявлено, что женщина в крови была найдена в арке здания в Потаповском переулке, расположенном в Басманном районе.В релизе сообщается, что незамедлительно по данному адресу была вызвана бригада скорой помощи. Также к месту обнаружения женщины в крови были направлены сотрудники полиции. Пострадавшую отвезли в медицинское учреждение.Источник уточнил РИА Новости, что у 34-летней женщины диагностировали ушибленную рану головы и ушиб головного мозга. Помимо этого, у врачей появилось подозрение, что женщину изнасиловали.