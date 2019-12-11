11.12.2019, 10:33
В центре российской столицы избили до крови женщину
ИА «Ореанда-Новости»Жестоко избитую женщину обнаружили прохожие в центре Москвы. Возможно, женщину изнасиловали. Об этом в среду сообщили в УВД по Центральному округу.
В сообщении заявлено, что женщина в крови была найдена в арке здания в Потаповском переулке, расположенном в Басманном районе.
В релизе сообщается, что незамедлительно по данному адресу была вызвана бригада скорой помощи. Также к месту обнаружения женщины в крови были направлены сотрудники полиции. Пострадавшую отвезли в медицинское учреждение.
Источник уточнил РИА Новости, что у 34-летней женщины диагностировали ушибленную рану головы и ушиб головного мозга. Помимо этого, у врачей появилось подозрение, что женщину изнасиловали.
В сообщении заявлено, что женщина в крови была найдена в арке здания в Потаповском переулке, расположенном в Басманном районе.
В релизе сообщается, что незамедлительно по данному адресу была вызвана бригада скорой помощи. Также к месту обнаружения женщины в крови были направлены сотрудники полиции. Пострадавшую отвезли в медицинское учреждение.
Источник уточнил РИА Новости, что у 34-летней женщины диагностировали ушибленную рану головы и ушиб головного мозга. Помимо этого, у врачей появилось подозрение, что женщину изнасиловали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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