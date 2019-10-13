На одной из центральных городских улиц загорелись постройки, находящиеся в районе жилого сектора.

На тушение пожара было направлено несколько пожарных расчётов. Местом очага возгорания стала территория улицы Каландаришвили города Улан-Удэ – здесь загорелись кладовые помещения. Когда на место возникновения пожара прибыли первые подразделения пожарных служб, то огонь охватил площадь в сто квадратных метров. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республики Бурятия, огонь к полудню уже успел перекинуться на крыши близлежащего жилого деревянного дома. Однако, благодаря слаженным действиям сотрудников спасательных служб, очаг возникновения пожара удалось сдержать и ликвидировать. Ещё на начальной стадии возникновения пожара возгорание в жилом доме локализовано. Кроме того, пожарникам удалось в короткие сроки не дать огню распространиться на жилые квартиры и электроподстанцию, которая находится недалеко от очага возгорания.

По словам начальника первого отряда пожарной службы города Улан-Удэ Александра Степанова, сложность в тушении пожара заключалась в том, что огонь занял довольно большую площадь, а все находящиеся поблизости строения являются деревянными. Что, несомненно, повлияло на скорость распространения пламени. Александр Степанов также добавил, что с места возникновения пожара был эвакуирован газовый баллон, что предотвратило взрыв.

Стоит отметить, что в настоящее время ведутся работы по установлению причин пожара.