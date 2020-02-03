ИА «Ореанда-Новости». Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, сообщает «Интерфакс».



Подробности трагедии сейчас уточняются. По предварительным данным, супруги скончались из-за отравления угарным газом. Сейчас в их квартире работают эксперты.



Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, реформируя республиканское здравоохранение.