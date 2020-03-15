ИА «Ореанда-Новости». ЦОДД попросил водителей в Москве не выезжать на летней резине. Соответствующее заявление опубликовано на странице Центра организации дорожного движения в Twitter.

ЦОДД попросил водителей в столице быть осторожными на дороге и не выезжать на дорогу на летней резине. В ведомстве также попросили соблюдать необходимую дистанцию и помнить о длинном тормозном пути.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшее время в Москве продолжится снег и метель, а также сильная гололедица. Специалисты отмечают, что за два дня произошло большое количество аварий, в том числе с погибшими.