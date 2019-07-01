ИА «Ореанда-Новости». По сообщению пресс-центра Тульской области, из-за обильной обработки полей пестицидами зафиксированы массовая гибель пчел и другие насекомых. В связи с этим местные службы решили более строго следить за применением химических средств при проведении полевых работ.

Также сейчас проходит учет всех пасек для лучшего взаимодействия фермеров и агрокомпаний. Каждый пострадавший получит компенсацию, размер которого определят в скором времени при проверке.