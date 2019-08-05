Такая инициатива была предложена Министерством труда и социальной защиты Тульской области.

Вышеуказанное ведомство будет и курировать учёбу пожилых туляков. Организаторы курсов планируют закончить курс компьютерной грамотности до конца текущего года. По информации, предоставленной министром труда и социальной защиты Тульской области Андреем Филипповым, в регионе только десять процентов пенсионеров могут свободно пользоваться компьютером и, соответственно, интернетом. Чиновник во время проведения совещания у губернатора Тульской области также отметил, что в государстве существуют такие регионы, в которых до тридцати – сорока процентов людей, чей возраст превысил отметку в шестьдесят пять лет, владеют азами компьютерной грамотности. Так что жителям Тульской области есть куда стремиться.

Курсы компьютерной грамотности будут организованы по четырём направлениям. Пожилые люди смогут самостоятельно выбрать понравившееся им направление. По словам сотрудников Министерства труда и социальной защиты Тульской области, на курсы записалось около одной тысячи человек – 998 пенсионера. В ведомстве считают, что это не предел, так как программа только начала действовать. Стоит отметить, что данные курсы финансируются областным правительством.

В заключение напомним, что в Тульской области курсы компьютерной грамотности не первые обучающие программы для пожилых людей. Ранее в области были запущены бесплатные мастерские творческой направленности и спортивные курсы для того, чтобы создать в регионе условия для активной социальной жизни пожилых туляков.