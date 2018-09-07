ИА «Ореанда-Новости». В Туле произошло нетипичное дорожно-транспортное происшествие – троллейбус врезался в пятиэтажный жилой дом. Это произошло накануне вечером. В результате инцидента три человека получили травмы. Среди них – жительница дома. Информацию о ДТП рассказали в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.



ДТП с троллейбусом произошло в Туле на улице Дмитрия Ульянова около десяти часов вечера в четверг. В результате столкновения троллейбуса с пятиэтажкой, пострадали два человека, находившихся в троллейбусе, и одна жительница дома. На место выехали сотрудники инспекции, чтобы выяснить причину ДТП.

– Около 22:00 в четверг, 6 сентября, троллейбус врезался в пятиэтажный дом на улице Дмитрия Ульянова. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины аварии. Три человека пострадали, двое - из троллейбуса, и одна жительница дома, – сообщили в пресс-службе МВД.

При этом спасателям информация о случившемся поступила в 22:12.

Городской службе скорой медицинской помощи уточнили, что больше всех пострадал водитель троллейбуса, 52-летнего мужчину увезли в местную больницу имени Ваныкина в очень тяжёлом состоянии. Травмы второго пассажира троллейбуса менее тяжёлые.

– Он в очень тяжелом состоянии, помещен в реанимацию, у него тяжелая черепно-мозговая травма. Второй в больнице – пассажир, травмы не тяжелые, – передаёт ТАСС слова представитель станции скорой помощи.

Вторым пассажиром оказался 69-летний кондуктор, у него перелом ребер и плеча, у водителя — травмы головы и травматический шок.

Третьей пострадавшей стала 90-летняя жительница дома, она от госпитализации отказалась, ей медики оказали всю необходимую помощь на месте.

При въезде в дом, троллейбус конструкции здания не нарушил, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Тульской области. После инцидента эвакуацию жильцов не проводили.

Известно, что троллейбус въехал в угол здания. По неподтверждённое информации, водитель плохо себя почувствовал и потерял сознание за рулем, после чего троллейбус по инерции проехал несколько метров и врезался в стену.



