ИА «Ореанда-Новости». Суд в Тульской области признал трёх мужчин виновными в попытке доставить наркотики в колонию при помощи кота, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что подсудимые получили от 13,5 до 17 лет колонии строгого режима.



Летом прошлого года мужчины привезли кота к колонии, к ошейнику которого привязали свёртки с наркотиками. Однако закончить дело у них не получилось, их задержали. Ранее СМИ писали, что кота-наркокурьера в качестве вещдока поместили в живой уголок, однако животное оттуда убежало. Адвокат подсудимых настаивал, что потеря вещдока делает невозможным проведение следственного эксперимента, призванного проверить, мог ли кот пронести наркотики в колонию.