Женщина с сыном уезжала из дома на неделю. Когда семья вернулась домой, по их унитазу ползала змея. Женщина убежала из квартиры, а её сын сфотографировал животное и позвонил в местный зооэкзотариум. Когда приехали специалисты, змея уже уползла. Сейчас её ловят по всему дому.По словам специалистов зооэкзотариума, змея является маисовым полозом.Работники зооэкзотариума оповестили всех соседей, что если кто-то увидит животное, то необходимо срочно позвонить к ним в организацию. Данный вид змеи неприхотлив и может передвигаться по канализации.



