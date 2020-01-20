20.01.2020, 18:33
В Тульской области в туалете многоэтажного дома была обнаружена змея
ИА «Ореанда-Новости». В Тульской области в туалете многоэтажного дома была обнаружена змея. Но поймать экзотическое животное так и не получилось.
Женщина с сыном уезжала из дома на неделю. Когда семья вернулась домой, по их унитазу ползала змея. Женщина убежала из квартиры, а её сын сфотографировал животное и позвонил в местный зооэкзотариум. Когда приехали специалисты, змея уже уползла. Сейчас её ловят по всему дому.
По словам специалистов зооэкзотариума, змея является маисовым полозом. Этот вид не опасен для жизни или здоровья людей, так как она не ядовитая. Работники зооэкзотариума оповестили всех соседей, что если кто-то увидит животное, то необходимо срочно позвонить к ним в организацию. Данный вид змеи неприхотлив и может передвигаться по канализации.
Женщина с сыном уезжала из дома на неделю. Когда семья вернулась домой, по их унитазу ползала змея. Женщина убежала из квартиры, а её сын сфотографировал животное и позвонил в местный зооэкзотариум. Когда приехали специалисты, змея уже уползла. Сейчас её ловят по всему дому.
По словам специалистов зооэкзотариума, змея является маисовым полозом. Этот вид не опасен для жизни или здоровья людей, так как она не ядовитая. Работники зооэкзотариума оповестили всех соседей, что если кто-то увидит животное, то необходимо срочно позвонить к ним в организацию. Данный вид змеи неприхотлив и может передвигаться по канализации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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