ИА «Ореанда-Новости». Росгвардейцы задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Сообщается, что в Веневском районе Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам. Инцидент произошёл минувшей ночью. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, однако мужчина начал стрелять и по ним.

Место происшествия оцепили. Стрелявший 64-летний мужчина был задержан сотрудниками специальных подразделений управления Росгвардии по Тульской области. Выяснилось, что он был неоднократно судим, а также стрелял из незарегистрированного ружья. Кроме того у мужчины изъяли винтовку, боеприпасы и муляж гранаты.