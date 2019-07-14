ИА «Ореанда-Новости» Для защиты Тулуна от новых наводнений будет спроектирован комплекс защитных сооружений. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Наводнение в Иркутской области затронуло восемь районов, сейчас в регионе действует режим ЧС. Наиболее сильно от стихии пострадал город Тулун, где в 1984 году после наводнения была реконструирована дамбы, тогда её нарастили до 11 метров, однако уровень воды в реке Ия достиг почти 14 метров.

Губернатор отметил, что в перспективе для города будет создан новый комплекс защитных сооружений. Наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек, на данный момент подтопленными остаются 67 домов.