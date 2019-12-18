18.12.2019, 09:50
В тундре Ямала учёные обнаружили птицу, редчайшую для этих мест
ИА «Ореанда-Новости» В тундре Ямало-Ненецкого автономного округа учёными была найдена большая синица. По словам специалиста Александра Соколова, для данных широт это необычное явление.
Видео с большой спящей синицей было накануне размещено в Instagram, на странице, которую ведёт Арктический научно-исследовательский стационар города Лабытнанги. В публикации отмечается, что большая синица впервые оказалась на Еркуте. В тундре в районе реки Еркута находится научно-исследовательский стационар. Также здесь расположено небольшое торговое поселение. В одно из зданий этого поселения и залетела птица, редкая для этих мест.
По словам Соколова, для некоторых птиц не редкость далекие необычные залеты. Он рассказал о том, что недавно в Якутию залетели фламинго. Специалист отметил, что синица в тундре могла оказаться из-за относительно тёплой осени.
Видео с большой спящей синицей было накануне размещено в Instagram, на странице, которую ведёт Арктический научно-исследовательский стационар города Лабытнанги. В публикации отмечается, что большая синица впервые оказалась на Еркуте. В тундре в районе реки Еркута находится научно-исследовательский стационар. Также здесь расположено небольшое торговое поселение. В одно из зданий этого поселения и залетела птица, редкая для этих мест.
По словам Соколова, для некоторых птиц не редкость далекие необычные залеты. Он рассказал о том, что недавно в Якутию залетели фламинго. Специалист отметил, что синица в тундре могла оказаться из-за относительно тёплой осени.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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