ИА «Ореанда-Новости» . Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».

По словам Аджара, он хочет внести свой вклад в развитие двусторонних отношений и поэтому решил испечь традиционный турецкий пирог — бёрек. Для пирога, вес которого составит около четырёх килограммов, Аджар выбрал брынзу и шпинат. Ожидается, что кондитер испечет и отправит пирог российскому лидеру уже 13 июля.

Посылку должны доставить Путину через пять дней. Аджар добавил, что выпечку «можно употреблять в пищу в течение десяти дней после изготовления». Помимо этого он пригласил президента России в свой ресторан в городе Бурсу и пообещал приготовить ему самый лучший бёрек.

В 2012 году Аджар смог попасть в Книгу рекордов Гиннесса, когда испек самый большой бёрек. Длина пирога составила 2023 метра.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400 ещё в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями и различными последствиями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

Ранее в июле официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что позиция США по приобретению Турцией российских комплексов С-400 не изменилась. По её словам, Вашингтон выступает категорически против сделки и Анкару ждут серьёзные проблемы из-за покупки российских ЗРК.