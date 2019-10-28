28.10.2019, 16:37
В Турции в 2020 году введут новый туристический налог
ИА «Ореанда-Новости». По данным издательства «АТОР», с 2020 года при проживании туристов на территории Турции будет взиматься новый налог.
Налог будет введён с 01.04.2020 года. Налог за проживание будет составлять 1% от стоимости всех услуг, включая организацию питания и посещение бассейна и других развлекательных помещений. В конце 2020 года налог планируют повысить до ставки в 2% от оплаченных туристами услуг размещения.
Налогоплательщиками признаются гостиницы и отели. Туристов изменения не коснуться. Стоимость туров на 2020 год не должна измениться, так как большинство отелей уже сформировали ценовую политику на следующий год. Предполагается, что с 2021 года стоимость проживания будет увеличена на размер ставки налога за проживание.
Налог будет введён с 01.04.2020 года. Налог за проживание будет составлять 1% от стоимости всех услуг, включая организацию питания и посещение бассейна и других развлекательных помещений. В конце 2020 года налог планируют повысить до ставки в 2% от оплаченных туристами услуг размещения.
Налогоплательщиками признаются гостиницы и отели. Туристов изменения не коснуться. Стоимость туров на 2020 год не должна измениться, так как большинство отелей уже сформировали ценовую политику на следующий год. Предполагается, что с 2021 года стоимость проживания будет увеличена на размер ставки налога за проживание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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