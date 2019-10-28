от стоимости всех услуг, включая организацию питания и посещение бассейна и других развлекательных помещений. В конце 2020 года налог планируют повысить до ставки в 2% от оплаченных туристами услуг размещения.Туристов изменения не коснуться. Стоимость туров на 2020 год не должна измениться, так как большинство отелей уже сформировали ценовую политику на следующий год.