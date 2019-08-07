ИА «Ореанда-Новости». Суд в Туве признал виновными двух сестёр в убийстве семьи с двумя детьми, пишет РИА Новости.



В СКР рассказали, что убийство произошло весной 2017 года в городе Ак-Довурак. Подозреваемыми по делу проходили две сестры 22 и 27 лет.



Следователи установили, что жена, вернувшись домой с двумя дочерьми в возрасте четырёх и шести лет, увидела, что муж выпивает с сёстрами. В итоге возник скандал.



Одна из сестёр ударила женщину ножом, потом сёстры зарезали мужчину и детей. После этого они подожгли квартиру, изобразив всё как пожар. Суд приговорил старшую сестру к 6 годам лишения свободы, а младшую – к 14.