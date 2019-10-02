ИА «Ореанда-Новости». Мальчик ушел с отцом собирать шишки и пропал.

В Тождинском районе республики Тувы 29 сентября пропал двенадцатилетний подросток. Мальчик вместе с отцом ушел в тайгу собирать кедровый орех. Через два дня в отделение МЧС поступило сообщение от дежурного полиции.

На поиски двенадцатилетнего ребёнка брошены силы полиции, оперативной группы пожарно-спасательной части, родственников, администрации и добровольцев. Всего занято 55 человек. Также задействовано 6 единиц техники.

На помощь поисковикам направлена группа из Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели должны помочь в организации поисков.