ИА «Ореанда-Новости» На станции Тверь женщина с ребёнком на руках спрыгнула с платформы под приближающийся поезд «Сапсан». Инцидент произошёл 13 июня. Сообщается, что машинисту поезда пришлось экстренно затормозить. Мать с ребёнком остались живы.

По информации ТИА, женщина была на платформе вместе с супругом, между ними разгорелся конфликт, как заявил мужчина. Позже ЛО МВД по станции Тверь заявили, что женщина была доставлена в больницу с травмами. Ребёнка забрал отец. По факту происшествия начата проверка.